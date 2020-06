Burgemeester Bruinooge waarschuwt: "Als het misgaat moeten we draconisch ingrijpen"

ALKMAAR - Alkmaarse horecaondernemers hoeven vandaag niet bang te zijn dat er een blik agenten en boa's opengetrokken wordt om te controleren of iedereen zich wel aan de regels houdt. Maar burgemeester Piet Bruinooge, voorzitter van de Veiligheidsregio, waarschuwt wel. "We zijn geen politiestaat maar houd je aan de afspraken. Anders moeten we draconisch ingrijpen en zijn we terug bij af."

De horeca heeft op het Waagplein extra ruimte gekregen om tafeltjes en stoeltjes neer te zetten. Hiemstra is blij met de medewerking van de gemeente. "De gemeente heeft ontzettend z'n best gedaan. De terrassen mogen tot aan de rijbaan uitgezet worden en er zijn toiletwagens neergezet om ervoor te zorgen dat er geen rijen ontstaan. Misschien is het nog niet genoeg maar het is een begin."

Oergezellig plekkie

En bij die toiletwagens zit Kees Wijgergangs, ook wel bekend als 'Kees van de wc's'. De goedlachse Alkmaarder maakt na elk bezoekje de toiletten weer schoon. Het bezoek is gratis maar een fooitje is altijd welkom. Nu de terrassen weer open mogen, verwacht hij topdrukte. "Maar met mij hoef je geen medelijden te hebben hoor. Ik ken de hele stad dus er zullen veel mensen langskomen voor een praatje. Ik zit ook nog eens op een oergezellig plekkie dus ik vermaak me prima."

Met Kees komt het dus wel goed, maar er is ook angst bij verschillende horecaondernemers. Want houden gasten zich wel aan de regels als er alcohol bij komt kijken? Na maanden zonder terrasbezoek hebben mensen wellicht iets in te halen. "We zijn afhankelijk van onze vergunning en wij worden wel heel zwaar gestraft als het niet goed gaat. Ik doe dus ook een beroep op het gezonde verstand van onze gasten. Maar kom vooral en geniet!"

Vervelend

Burgemeester Bruinooge slaat maandag het eerste biertje op het terras in ieder geval over. "Ik ga wel even de stad in omdat ik benieuwd ben hoe het gaat." Want er zijn bij de burgemeester ook zorgen. "Ik heb er vertrouwen in dat de mensen zich aan de afspraken gaan houden maar er zijn altijd een paar mensen die dat niet doen en dat is zo vervelend."

Volgens Bruinooge hoeven ondernemers niet bang te zijn dat ze boa's of politieagenten in hun zaak krijgen die met een meetlint opmeten of de anderhalve meter wel gerespecteerd wordt. Maar het is ook niet vrijblijvend. "Als mensen zich bewust niet aan de afspraken houden dan is het makkelijk. Dan wordt de vergunning ingetrokken en wordt zijn terras door een ander benut. Iedereen heeft het in z'n eigen hand."