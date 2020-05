Dak gaat er voor de laatste keer wel heel letterlijk vanaf bij poptempel Oude Beurs

MIDDENMEER - Heel veel jaren geleden ging het dak er wekelijks figuurlijk vanaf bij de voormalige poptempel de Oude Beurs in Middenmeer. Vandaag ging die er letterlijk vanaf toen de sloopkraan het dak onder handen nam. Mensen konden zo een allerlaatste blik werpen op de plek waar menigeen zoveel mooie herinneringen had gemaakt.

"Ik heb hier heel wat geld naartoe gebracht," lacht een van de toeschouwers van de sloopwerkzaamheden. En met een beetje melancholie: "Ik stond bij de artiesteningang toen Fats Domino hier aan kwam. Schitterend! Dat waren heel andere tijden. Het gaat er nu heel anders aan toe."

In de hoogtijdagen traden grote artiesten op in de Oude Beurs, zoals Chuck Berry, Status Quo of de Golden Earring. De feesten waren legendarisch. Het gebouw werd niet voor niets de Poptempel van het Noorden genoemd. Nu herinnert niets er meer aan.

Bekijk hieronder hoe de sloopkraan het dak onder handen neemt.