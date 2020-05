Ruim baan voor terrassen: Haltestraat in Zandvoort dagelijks afgesloten

Er zijn horecaondernemers in de straat die alleen hun terras kunnen openen volgens de landelijke corona-richtlijnen wanneer de hele Haltestraat wordt afgesloten. De dagelijkse afsluiting gaat dinsdag 2 juni in. Maandag, Tweede Pinksterdag, is de Haltestraat van 09:00 uur tot 24:00 uur afgesloten. Dit om de ondernemers de mogelijkheid te geven hun terras op te bouwen.

Horeca in Zandvoort mag van 06:00 uur 's ochtends tot 03:00 's nachts open. Voor de terrassen wordt een uitzondering gemaakt. Die moeten om 24:00 uur stoppen. "Op deze manier blijft de hinder voor bewoners beperkt", schrijft de gemeente aan de horeca.

1,5 meter afstand

Voor de uitbreiding van de terrassen, die tot 31 augustus mogelijk blijft, is een lijst aan voorwaarden opgesteld. Er moet bijvoorbeeld op straat altijd 3,5 meter ruimte overblijven voor hulpdiensten, het aantal stoelen mag niet groter worden dan voor de coronacrisis, er moet 1,5 meter afstand tussen stoelen zijn en de ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van personeel en gasten.

Mocht in de praktijk, ondanks de gestelde voorwaarden, de anderhalve meter-richtlijn of de verkeersveiligheid toch in het gedrang komen of de uitbreiding van het terras om andere redenen tot problemen leiden, dan kan handhaving direct ingrijpen.