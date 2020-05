Den Helder zet deuren wagenwijd open voor Griekse vluchtelingenkinderen

DEN HELDER - Waar kerken in Haarlem en op Texel een noodoproep deden om Griekse vluchtelingenkinderen niet in de kou te laten staan en op te vangen, zegt de gemeente Den Helder ze graag een plekje te bieden. "Zij moeten nu onder barre omstandigheden zien te overleven, we helpen hen graag", aldus wethouder Tjitske Biersteker.

Het college van Den Helder is unaniem in haar wens om alleenstaande minderjarige vluchtelingkinderen uit Griekenland naar Nederland te halen.

Deze kinderen mogen in Den Helder onderdak krijgen en zullen dan worden begeleid. "We hebben in Den Helder meerdere opvanglocaties voor alleenstaande vluchtelingen. We weten daarom waar we het over hebben", aldus wethouder Tjitske Biersteker. "Samen met diverse maatschappelijke organisaties kunnen we in onze samenleving een veilige haven creëren voor deze kinderen. We hebben, zodra deze kwestie speelde, ons aanbod gedaan bij de rijksoverheid: Den Helder opent haar armen voor deze kinderen."