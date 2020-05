Zeeën van Jan Cremer alsnog te zien in Amstelveen

Met een vertraging van twee en een halve maand is de tentoonstelling van Jan Cremer in Museum Jan in Amstelveen alsnog te zien. Op de dag van de opening ging het hele land op slot en het museum dus ook. Morgen mogen alle musea weer op voor publiek.

Als we Jan Cremer treffen, loopt hij goedkeurend door het museum. "Het is een hele mooie tentoonstelling", vertelt Cremer niet zonder trots. "Maar ik vind jammer dat het niet gezien wordt. Want ik schilder voor het volk, voor de mensen. Die moeten mijn werk kunnen zien."

Woeste wateren Gelukkig voor Jan, en voor alle kunstliefhebbers, gaan de musea maandag weer open voor het publiek. Dan kan iedereen de zeegezichten van Cremer bewonderen. En zeeën bij Jan Cremer zijn geen verzameling kabbelende golfjes, maar woeste wateren waarin je als kijker in kunt verdrinken.

"Er zit ongelooflijk veel diversiteit in dat ene thema", vertelt museumdirecteur Marieke Uildriks enthousiast. "En dat is prachtig om te zien. Het zit lekker in de verf, je ruikt het ook op zaal."

