Mondkapjesactie doneert laatste batch: "Nood niet meer zo hoog"

HOORN - Bij het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn wordt vanmiddag de laatste batch mondkapjes gedoneerd van de actie doneereenmondkapje.nl. "Wij zijn in Hoorn begonnen, en we sluiten hier ook af", vertelt woordvoerder Sun Walenkamp aan WEEFF.

"Vanwege de coronacrisis hebben we in totaal 500.000 FFP2 mondkapjes aan bijna dertig ziekenhuizen in heel Nederland kunnen doneren", aldus Walenkamp. "Dat zijn heel belangrijke mondkapjes in de zorg. Gelukkig is het ons gelukt deze binnen te krijgen. Maar nu de nood niet meer zo hoog is loopt onze actie ten einde en is deze zo goed als afgerond."

Walenkamp heeft samen met 23 lokale ondernemers uit West-Friesland de stichting Help de Helden opgericht. Met deze stichting zamelen zij geld en goederen in voor het zorgpersoneel in tijden van nood. Zoals afgelopen tijd met de actie doneereenmondkapje.nl

"Normaal gesproken deden we dit met drie, vier personen. Nu zijn we met meerdere, omdat het de laatste dag van de actie is", gaat hij verder. "We willen vandaag ook, als het allemaal binnen de huidige maatregelen past, op gepaste afstand een groepsfoto laten maken."

De actie ontstond in maart en groeide binnen no-time uit tot een landelijke actie. In totaal werd bijna 650.000 euro opgehaald voor de actie om mondkapjes aan te schaffen voor het zorgpersoneel. Tientallen bedrijven deden mee en ook particulieren doneerden aan de actie.

"Alle ziekenhuizen waar we zijn geweest waren enthousiast en blij met ons", vertelt Walenkamp aan WEEFF. "Dat was heel fijn om te horen. Zo sprak ik een man die in de raad van bestuur van een ziekenhuis in Enschede zit. Hij kocht mondkapjes in voor bijna tien euro per stuk, terwijl wij ze voor één euro vijftig aan hem konden geven. Dan vind ik het heel tof dat we iets kunnen doen voor hen."

Walenkamp is blij met de ondersteuning die zij in de afgelopen maanden kregen. "Het mooiste is dat iedereen z'n samenwerking heeft verleend. Van grote bedrijven tot particulieren. Samen met de lokale ondernemers die zich belangeloos inzetten voor de actie."

Reactie Dijklander

Namens het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn laat woordvoerder Christel Kerssens weten blij te zijn met de donaties die zij in de afgelopen tijd ontvingen. "We zijn zeer blij dat ze vanmiddag nog een levering komen brengen", vertelt ze. "Ook de afgelopen tijd zijn de mondkapjes zeer welkom geweest. Het is super dat lokale ondernemers zich eerst voor ons en later voor heel Nederland hebben ingezet en een noodzakelijke bijdrage hebben geleverd."