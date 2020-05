Wegversmallers vallen niet in goede aarde bij Westerlanders: "Echt heel gevaarlijk"

"Ze komen dus op de rijbaan (waar al veel te hard wordt gereden) en als er even niet wordt opgelet, fiets je tegen de hoge drempel op. Lekker weer. Hier komen ongelukken van", zo schrijft een bewoner in de Facebookgroep Westerland. De meeste mensen zijn het roerend met hem eens: "Levensgevaarlijk." "Ziet er link uit." "Zeker niet veiliger geworden zo." En vooral in het donker, vinden ze: "Leuk als je met een borrel op in het donker naar huis fietst."

Iemand schrijft dat ze met haar dochter van zes had gefietst en haar had geleerd altijd op het fietspad te blijven. "En nu moeten we over de weg." Hoewel de meesten het een 'onverantwoordelijke beslissing' van de gemeente vinden, en zelfs 'ronduit belachelijk', is een enkeling ook positief over de aanpassingen. "Het is stukken beter, want de snelheid is eruit."

Jonge kinderen

De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon heeft naar aanleiding van de klachten vragen gesteld aan het college. Ze wil onder andere weten of de omwonenden zijn betrokken in het maken van de plannen. Daarnaast maakt de partij zich vooral zorgen om de veiligheid van jonge kinderen die, door de sluiting van de Denteleschool in Westerland, gedwongen zijn om dagelijks op de fiets naar de school in Hippolytushoef te rijden en over deze weg moeten.

'Waar er bij de vorige wegversmallingen de mogelijkheid was om achter de versmalling door te rijden is deze er nu niet meer. Hetgeen concreet betekent dat kinderen en begeleiders worden gedwongen om het wegvak van de vaak te hard rijdende automobilisten te betreden.' Om die reden wil ze van de gemeente weten of deze maatregelen veiliger zijn voor de fietser.