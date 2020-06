Het is veel eerder kurkdroog dan normaal, maar het Waterschap heeft nog geen zorgen

MUIDEN - Het warme weer van de laatste weken is lekker als je een dagje naar het strand gaat of vanaf maandag weer naar het terras. De natuur is er wat minder blij mee. Het is droog, te droog zelfs. En al veel vroeger dan normaal gesproken. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht houdt de situatie scherp in de gaten. "Het enige waar we op kunnen hopen is een beetje regen", zegt bestuurder Bea de Buisonjé.

De droogte zorgt ervoor dat het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de situatie al een tijdje scherp in de gaten houdt. "Zo controleren we de dijken nu al", vertelt waterschapsbestuurder Bea de Buisonjé. "Als dijken te droog worden zijn ze veel vatbaarder voor dijkdoorbraken als er wel veel water op staat. We houden het daarom goed in de gaten. We gaan extra controleren als het neerslagtekort verder oploopt. Dat doen we als het tekort 175 millimeter wordt, het is nu 133 millimeter. We kijken wel extra naar het zoutgehalte van het water, brak water heeft ook veel voedingsstoffen en dat is niet goed voor kwetsbare gebieden zoals het Naardermeer en de Vinkeveense Plassen."

Even ter vergelijking: we beleven momenteel het droogste voorjaar ooit gemeten. En vergeleken met 2018, een van de droogste jaren ooit, is het bovenal nog eens een stuk eerder droog dan normaal gesproken. Daarmee ligt dit jaar op koers om misschien wel het droogste jaar ooit te worden. Tenzij het natuurlijk nog flink gaat regenen de komende tijd, wie zal het zeggen.

Het waren slechts twee van de maatregelen die twee jaar geleden in allerijl genomen moesten worden vanwege de aanhoudende droogte. "Maar zoals het toen ging, dat willen we niet meer", vertelt De Buisonjé. "Daar hebben we veel van geleerd. We willen dat nu eigenlijk voor zijn. De afgelopen tijd hebben we daarom al veel meer maatregelen genomen dan controles van dijken alleen. Die maatregelen zijn misschien niet zo zichtbaar voor mensen, maar moeten ons straks wel gaan beschermen als het lang droog blijft."

Verderop, in de Muidertrekvaart, moest een grote dam worden geplaatst om te voorkomen dat te zout brak water via het Noordzeekanaal en vervolgens via de Muidertrekvaart, juist richting het Naardermeer stroomde. Te zout water zou daar onherstelbare schade kunnen aanrichten aan flora en fauna.

Toen het twee jaar geleden zo droog was, werd de situatie vooral in de zomermaanden kritiek. Het waterpeil van het IJmeer, Gooimeer en Markermeer daalde door de droogte flink. Er werden daarom grote noodpompen geplaatst in de Grote Zeesluis van Muiden om het water op peil te houden, maar ook om er voor te zorgen dat kwetsbare gebieden als het Naardermeer en de Ankeveense Plassen niet uit zouden drogen en schoon water kregen.

Een van de maatregelen die Rijkswaterstaat heeft genomen, is het ophogen van het waterpeil van het IJmeer, Gooimeer en Markermeer. Dat staat nu vijf centimeter hoger dan normaal. "Dat lijkt natuurlijk maar een klein beetje, maar vijf centimeter is heel veel. Dat zorgt er voor dat we simpel gezegd een buffer te hebben voor als de droogte aanhoudt. We werken nauw samen met Rijkswaterstaat en de andere waterschappen om het juiste water op de juiste plek te krijgen. Ook werken we samen met terreinbeheerders om de weidevogelgebieden van voldoende water te voorzien, zodat het onder meer voor vogels niet te droog wordt. Een andere maatregel die we nu al hebben genomen is het plaatsen van een dam voor de Vinkeveense Plassen, in de Geer. Die moet de plassen daar bescherm tegen brak water dat het gebied in stroomt, want dat is slecht. Het water moet zoet blijven."

Hopen op regen

Noodpompen in de sluis van Muiden en dammen om het Naardermeer te beschermen zijn voorlopig nog niet aan de orde, maar als het zo droog blijft als nu is het zeker niet uitgesloten dat ook die terugkeren. "Voorlopig is dat nog zeker niet nodig, maar we houden natuurlijk vinger aan de pols. Na de situatie van twee jaar geleden hebben we veel geleerd en onze protocollen aangepast. We kunnen daarom veel eerder en sneller handelen dan voorheen. We zien nu veel sneller dat noodmaatregelen nodig zijn, dus wanneer er in de sluis van Muiden weer noodpompen nodig zijn dan hebben we ze binnen afzienbare tijd geplaatst."

Voorlopig hoopt het waterschap die noodmaatregelen nog niet te nemen. "We hopen vooral dat het gewoon af en toe even lekker gaat regenen. Dus we doen elke dag een regendansje", zegt De Buisonjé gekscherend. "Maar als er wat moet gebeuren dan staan we paraat en kunnen we heel snel handelen."