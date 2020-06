Deelnemers De Wilde Vaart eerder op eigen benen: "We plaatsen deelnemers sneller door naar een ander schip"

WESTKNOLLENDAM - Stichting de Wilde Vaart moet de werkwijze aanpassen, meer deelnemers in de werkplaats opleiden is niet mogelijk. Daarom moeten ze snel aan het werk op een schip. De charterschepen die stil liggen door de coronacrisis bieden daarbij een kans.

De Mooij legt uit: "We kunnen nu in onze werkplaats kennis maken en met een of twee mensen werken. Dan plaatsen we ze door naar een ander zeilend charterschip." Door de crisis liggen veel charterschepen stil.

Voor deze aanpak is meer zelfstandigheid nodig van de deelnemers. Toch begeleiden ze dezelfde groep als eerder, de groep is zelfs nog wat opgerekt. Waar voorheen mensen van achttien tot 45-50 welkom waren, is dat nu 16-55. Een jongen van zestien vaart nu via de Wilde Vaart in Duitsland.

Deze jongen komt net als de rest van de deelnemers af en toe weer terug naar de werkplaats en de Excelsior. Hij gaat twee weken mee met het binnenvaartschip, is dan even bij de Wilde Vaart en gaat vervolgens even naar huis.

Hulpverleners

De werkwijze van de Wilde Vaart leent zich hier wel voor. Het idee was altijd al dat de periode in de loods zo kort mogelijk was. De Mooij: "Toevallig had ik het er met een collega over: wij zijn als hulpverleners meer gericht op dat we het vangnet zijn. Aan boord van een ander schip wordt er wat meer gevraagd."

Daarom wordt er nu wel meer 'fingerspitzengefühl' gevraagd, Zegt De Mooij: "Wie kan je doorplaatsen en wie niet? Verreweg de meeste deelnemers komen op een schip terecht waar ze een kortere of langere stageperiode doorlopen."