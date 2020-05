Vriend van doodgeschoten Carla: "Dat agent niet wordt vervolgd, valt rauw op m’n dak"

ALKMAAR - John Spies, de beste vriend van Carla Rodrigues, wil nog altijd in gesprek met de agent die zijn 'surrogaat-dochter' neerschoot. Spies hoorde gisteren van de wijkagent dat hij niet vervolgd wordt. "Het viel me koud op m'n dak", zegt Spies tegen NH Nieuws.

NH Nieuws

De politieagent die vorig jaar de Alkmaarse Carla Rodrigues neerschoot in de wijk 't Rak handelde uit noodweer, heeft het Openbaar Ministerie geoordeeld. Het schietincident zorgde voor grote beroering in Alkmaar. Buren maar ook haar beste vriend John Spies hadden eerder meermaals alarm geslagen over de verwarde toestand van Carla. Hulpdiensten is in de weken voor haar dood gevraagd om in te grijpen, maar daar werd volgens haar omgeving niet adequaat op gehandeld. Lees hieronder de totstandkoming van de uitspraak van het OM dat de politieagent Carla terecht neerschoot.

Lees ook Alkmaar Politieagent die de Alkmaarse Carla neerschoot wordt niet vervolgd

Het nieuws dat de agent niet vervolgd wordt is voor John een hard gelag. Nog dagelijks is hij met de dood van 'zijn Carla' bezig. "En elke zondag ga ik naar haar graf. Dat maak ik dan weer mooi met plantjes en bloemen." Aanvechten "De wijkagent belde me gisteren met het nieuws. Het viel me koud op m'n dak. Het is kennelijk de wet, maar niet mijn wet. Ik ben niet bij het onderzoek betrokken geweest, dus weet niet wat ze gedaan hebben. Zo gaat dat kennelijk gewoon. Geen idee of ik deze beslissing kan aanvechten?" Al eerder heeft John aangegeven dat hij in contact wil komen met de agent die Carla neerschoot. Een gesprek heeft tot op heden niet plaatsgevonden, maar hij wil dat nog steeds heel erg graag. "Vergeten doe ik dit nooit meer, maar misschien kan ik het hem vergeven."

Lees ook Alkmaar Drie maanden na dood Alkmaarse Carla heeft beste vriend John nog van niemand wat gehoord