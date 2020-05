Door Hilversumse politie doodgeschoten man had psychose: "Noodkreten niet gehoord"

De zus en de neef van de man zouden meerdere keren overal hebben aangeklopt. De politie en de crisisdienst zijn daarna een keer langs geweest om de toestand van de man te bekijken. "Maar dan kreeg ik te horen dat hij niet agressief was, geen gevaar vormde en dat ze hem niet gedwongen konden opnemen", vertelt de zus. "Ze zeiden: het enige wat u kunt doen, is afwachten tot het erg uit de hand loopt. Als de politie dan komt en hem te verward vindt, dan wordt het crisisteam ingeschakeld."

Woensdag gaat het goed mis als de man in verwarde toestand een flinke ravage aanricht op begraafplaats Berestein, op de grens van Hilversum en 's-Graveland. Er worden enkele graven vernield en met de auto ramt de man tegen een gebouwtje. Als de politie er is, loopt de situatie uit de hand. Een politie-agent ziet zich genoodzaakt de man neer te schieten. Dat blijkt een fataal schot. De man overlijdt even later ter plekke.

Ergste vrees wordt waarheid

Als de familie hoort dat de politie een man heeft neergeschoten nadat hij een ravage aanrichtte op een begraafplaats, vrezen ze meteen het ergste. "Op Whatsapp ging het meteen van: nee, nee, nee, het zal toch niet", vertelt een neef.

De zus rijdt dezelfde avond nog naar het politiebureau om duidelijkheid te krijgen: ze wil weten of het inderdaad haar broer was, omdat ze ook geen contact meer met hem krijgt. Ze krijgt te horen dat het niet haar broer was. In het holst van de nacht staat de politie alsnog voor de deur om het slechte nieuws te vertellen: hij was het wel.