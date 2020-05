Onderzoek KNVB: voetballen in coronatijd is veilig

ZEIST - Voetbal is een veilige sport, ook in de coronatijd. Dat is de conclusie van de KNVB na een onderzoek met Inmotio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in volgsystemen en data-analyse.

Op basis van analyse van 482 wedstrijden uit de eredivisie in de seizoenen 2018-2019 en 2019-2020 concluderen de onderzoekers dat profvoetballers zich gedurende een wedstrijd slechts sporadisch langer dan 30 seconden binnen een onderlinge afstand van 1,5 meter op het veld bevinden.

Het risico om het coronavirus over te dragen, is volgens hen dan ook klein. "Het onderzoek heeft wereldwijde relevantie, nu er langzaamaan weer gevoetbald gaat worden op het hoogste niveau", zegt directeur Vincent van Renesse van Inmotio. Edwin Goedhart, hoofd medische zaken bij de KNVB en de teamarts van het Nederlands elftal, zegt bij FOX Sports: "Volgens ons kunnen we zonder al te veel grote risico's weer het veld op. Voetbal is een veilige sport om te doen, ook in de coronatijd."

Tijdklok

De KNVB besloot eind vorige maand al om het seizoen 2019-2020 in het profvoetbal te beëindigen. Na 1 september zou het nieuwe voetbaljaar kunnen beginnen. Volgens de onderzoekers is het raadzaam dat de spelers elkaar na een doelpunt niet in de armen vliegen, maar op enige afstand hun treffer vieren. Bij hoekschoppen zou mogelijk een soort tijdklok ingevoerd moeten worden, omdat spelers hierbij ook relatief lang dicht bij elkaar staan.

Nieuwe inzichten

Volgens Goedhart leverde het onderzoek "redelijk vernieuwende inzichten" op. "Bij voetbal vindt minder contact plaats dan iedereen dacht. Het is dus relatief veilig." Hij benadrukt wel dat de voorschriften wat betreft afstand houden in bijvoorbeeld de kleedkamer gevolgd moeten worden. "En natuurlijk thuis blijven als je ziek bent."