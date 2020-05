Lopen tegen MS: Jorien loopt dit weekend 42 kilometer door West-Friesland

Eigenlijk zou Jorien met haar team 'Mentaal Sterk' het komende weekend in Frankrijk moeten zitten. Op maandag zou zij de Mont Ventoux gaan beklimmen in de strijd tegen deze ziekte aan het centrale zenuwstelsel. Door de coronacrisis gaat dit niet door, waardoor er een alternatief kwam.

"Het zou ook een speciaal jaar zijn, want het is de tiende editie", vertelt Jorien tegen WEEFF Radio. "Het is voor mensen wel echt een domper dat het beklimmen nu niet doorgaat."

Vriendin kwam met alternatief

Jorien was voor de beklimming al een tijd in training. Het was dus omschakelen voor haar toen ze hoorde dat het niet door kon gaan. "Want wat doe je dan?", vraagt ze zich af. "Je hebt toch een mooi bedrag bij elkaar verzameld en daarvoor wil je ook een tegenprestatie leveren."

Jorien zat thuis te mokken en te bedenken wat ze dan kon doen, toen een vriendin voorstelde om door Nederland te wandelen. "Ik dacht: 'in Nederland wandelen'?", zegt Jorien. "We hebben hier toch helemaal geen berg?"

De vriendin stelde voor om niet 21 kilometer, de afstand van de Mont Ventoux, maar 42 kilometer door West-Friesland te gaan wandelen. "Dat vond ik eigenlijk wel een heel tof idee. Ik ben ook erg benieuwd, maar ik denk dat het ons wel gaat lukken", aldus Jorien.

De route

De vriendinnen beginnen om 07.00 uur op de dijk in Bovenkarspel. Vanuit daar lopen ze in de richting van Hoorn, waarna ze via Zwaag en Hoogkarspel terugkeren in Bovenkarspel. Een tijd om de route uit te lopen hebben ze niet in gedachten. "Maar we willen wel lekker doorwandelen", laat Jorien weten.

Via deze link kun je Jorien en haar vriendinnengroep sponsoren in de strijd tegen MS.