Politieagent die de Alkmaarse Carla neerschoot wordt niet vervolgd

Het OM oordeelt dat de politieagent de situatie in een split second als explosief en levensbedreigend voor hemzelf, zijn collega en voor omstanders in de straat beoordeelde en terecht schoot.

De Rijksrecherche deed onderzoek naar het incident , dat veel indruk maakte in de buurt waar het slachtoffer zelf ook woonde. De verwarde Carla Rodrigues liep op 13 november met een klauwhamer en mes door de woonwijk, waar ook een school is.

Uit camerabeelden, verklaringen en andere onderzoeksgegevens uit het dossier is volgens het OM gebleken dat die dag in Alkmaar sprake was van een zeer bedreigende en beangstigende situatie, die zich in een kort tijdsbestek heeft afgespeeld.

Carla overmeesteren was vanwege de wapens die ze vasthad niet mogelijk, oordeelt het OM. Andere geweldsmiddelen als pepperspray en de waarschuwingsschoten werkten niet. Daarom is het neerschieten van de vrouw gerechtvaardigd bevonden.

Meldingen

Er was veel te doen om haar dood; buurtbewoners achtten de instanties deels verantwoordelijk voor de schietpartij met dodelijke afloop. Ze zeiden destijds tegen NH Nieuws al tal van meldingen te hebben gemaakt over hun buurvrouw, maar dat er niet (goed) is ingegrepen.

Vorige week was er weer een incident in de wijk van Carla. Een erntig verwarde man werd gegrepen door een politiehond nadat hij spullen kapot gooide en zichzelf opsloot in huis. Een buurman beklaagde zich bij NH Nieuws dat dit wéér kon gebeurden. "De GGZ laat echt steken vallen. Het is een bekende van de GGZ en de politie, net als Carla Rodrigues."