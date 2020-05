Raad van Beverwijk onthutst door maatregelen van Tata Steel tegen topman

BEVERWIJK - De raad van Beverwijk is geschokt door de maatregelen die Tata Steel heeft genomen tegen topman Theo Henrar. De raad sprak gisteravond haar zorgen uit over de gang van zaken bij de staalgigant en is bezorgd en verontwaardigd over de investering van 'IJmuidense winst' in het Britse deel van het bedrijf.

In een motie van GroenLinks, de PvdA, VVD, CDA en Gemeentebelangen laten de partijen weten dat de IJmond perspectief is ontnomen. "De ontwikkeling van een duurzamer productieproces van ruwijzer is naar India verplaatst. Investeringen om de druk op milieu en gezondheid in de IJmond te ontlasten worden op de lange baan geschoven of komen er gewoon niet", laat raadslid Kees Berghuis weten.

Kennis en perspectief

Volgens het raadslid ontstaat de indruk dat het bedrijf wordt ontdaan van kennis en perspectief. "Dit is een bedreiging voor werknemers en omwonenden én heeft nadelige invloed heeft op de regionale en landelijke economie. De raad heeft er geen vertrouwen in dat dit onder India's eigenaarschap ten positieve zal veranderen."

Wethouder Ferraro gaf aan de motie te omarmen waarna de motie met ruime meerderheid van stemmen is aangenomen. "Wij hopen dat we zo een singnaal hebben afgegeven. We hebben verder weinig mogelijkheden om in te grijpen maar het Rijk kan dat wel", aldus Berghuis.