Een lach en een traan bij 'Corona de Musical' in Bussum

BUSSUM - Een rappende Rutte, grapjes over hamsteren en een gevoelig lied over de zorg; groep 8 van de Vondelschool in Bussum is hard aan het repeteren om 'Corona de Musical' onder de knie te krijgen. "Dit stuk heeft alles: een lach en een traan. Hiermee verwerken we de coronatijd een beetje."

Docent Françoise Hagen bedacht de musical . "Mijn dochter maakte zich zorgen: kamp gaat niet door en we hebben geen eind-musical, hoe moet dat nou?" Samen met twee vriendinnen stampte ze in korte tijd het script uit de grond. "We hebben ook alles op afstand geschreven, elke dag overleg via de zoom. Erg leuk om te doen."

Behalve een rappende Rutte is er in het stuk ook plek voor Bruno Bleekjes, Irma de Muis (geïnspireerd op het gebaar voor hamsteren) en de verstrooide viroloog Jaap Verwissel. "Het is leuk dat het zo realistisch is," zegt Finn de Veer. "Ik moet als Mark Rutte per ongeluk Jaap Verwissel de hand schudden na afloop van de persconferentie."

Theaterdocent Esther Werneke las het script en was meteen verkocht. "Al na een minuut liepen de tranen over m'n wangen van het lachen." Ze wilde eigenlijk een andere musical met de leerlingen doen, maar gooide het roer om. "Dit gaan we doen, wist ik meteen. Een fantastisch project."

Inmiddels wordt de musical op zo'n vijftig basisscholen door het hele land gespeeld. "We vragen er 75,- euro voor en een deel daarvan gaat naar een goed doel," vertelt Françoise. "Maar we doen het niet om er rijk van te worden hoor. Ik ben vooral blij dat zoveel kinderen alsnog de basisschool kunnen afsluiten met een musical."

En is het spelen van de musical ook een beetje verwerking voor de leerlingen? "Ja, dat vind ik wel," zegt Loïs van der Hart. Ze is één van de dansers in de voorstelling. "En het gaat al weer beter in Nederland, dus af en toe een grapje over deze tijd mag best. Zeker in een musical."

Zowel het repeteren als de voorstelling kunnen geheel corona-proof worden uitgevoerd. "Een deel kan van tevoren gefilmd worden en leerlingen die nog niet naar school willen, kunnen via Zoom meedoen," vertelt Françoise.

Toch heeft het repeteren met halve klassen ook een nadeel. "Ik heb nog nooit alle leerlingen tegelijk in de les gehad," vertelt theaterdocent Esther. Maar deze tijd maakt mensen vindingrijk, zegt ze. "We roeien met de riemen die we hebben en we gaan er iets heel moois van maken!"

Bikini

In de video hieronder vertellen de leerlingen hoe ze de coronatijd thuis hebben ervaren. "Op de dag dat we op vakantie zouden gaan, hebben we onze bikini's aangetrokken."