Man (19) uit Hoorn neergestoken en beroofd in Lelystad

HOORN - Een 19-jarige man uit Hoorn is gisterenmiddag in Lelystad neergestoken en beroofd.

De gewelddadige beroving vond rond 13.40 uur plaats in het Stadspark, op de parkeerplaats bij de flats. Het slachtoffer zou de twee daar ontmoeten om een deal af te handelen die eerder via internet was gesloten.

Vrijwel direct nadat een van de verdachten bij de Horinees in de auto was gestapt, ontstond er een worsteling. Daarbij werd het slachtoffer met een scherp voorwerp in z'n borst gestoken. Zijn belager stapte uit, en vluchtte samen met de tweede verdachte en de buit het park in.

Nadat de man de hulpdiensten had gewaarschuwd, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. De politie speurde de omgeving af, maar trof het duo niet meer aan.