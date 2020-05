Meer handhaving op Aalsmeerse wateren: "Het kan zijn dat je in de cel wakker wordt"

AALSMEER - Sinds jaar en dag worden eigenaren van recreatie-eilanden op de Westeinderplassen bij Aalsmeer geteisterd door ongewenste gasten die sporen van vernieling achterlaten. Nog nooit was het zo erg als nu en daarom voert burgemeester van Aalsmeer Guido Oude Kotte het toezicht op.

Van in elkaar getrapte tuinhuisjes tot gestookte vuurtjes in een aangelegd gazon. Op het eiland van Angelique is zelfs de vlaggenmast doormidden gezaagd. Ook de eiland-eigenaren in de buurt hebben last van het respectloze gedrag. "Rondom ons gebeuren veel andere dingen. Meubels worden in de brand gestoken of gewoon kapot gemaakt, ramen worden ingegooid..."

Volgens Angelique is meer toezicht dan ook een must. Ze hoopt dat er ook na zonsondergang toezicht wordt gehouden. "In de nacht gebeurt er heel veel. Dan zit er heel veel jeugd op de eilanden, wordt er natuurlijk veel gedronken en gekkigheid." Volgens burgemeester Oude Kotte is het niet makkelijk om de relschoppers in de kraag te vatten. "Iemand stuurt een appje en er zijn genoeg waterwegen waardoor je je kan verplaatsen en de boel kan ontvluchten." Toch denkt hij dat de zichtbaarheid van boa's en politie op het water voor verbetering zullen zorgen. Undercover-agenten Oude Kotte wil niet te veel loslaten over het inhoudelijke waterbeleid en kan dus ook niet zeggen of er iedere avond wordt gesurveilleerd. "De acties zullen ook wat complexer zijn dan alleen maar blauw op het water. Er zullen ook undercover-agenten aanwezig zijn op momenten dat je het niet verwacht."

NH Nieuws

Het verhaal van Angelique staat zeker niet op zichzelf. Bij NH Nieuws hebben meerdere eiland-eigenaren zich gemeld. Een andere eigenaresse vertelt dat haar schuurtje is vernield. Daarnaast zijn de stoelkussens en een koffer met bestek uit het schuurtje gestolen. "Ze beseffen gewoon niet wat ze doen, zo jammer. Iedere keer houden we ons hart vast als we naar het eiland gaan of alles nog wel heel is. Er wordt ook regelmatig gebruikgemaakt van ons eiland, dan ligt er afval." De burgemeester is duidelijk klaar met de vernielingen. Sinds de start van het vaarseizoen was de handhaving al vaker op het water te vinden maar vanaf nu worden de patrouilles nog veel vaker uitgevoerd. "Het kan dus maar zo zijn: als je met elkaar besluit om lekker een avondje te gaan slopen, je 's ochtends in de cel wakker wordt." Boetes Niet alleen worden er handhavers ingezet om vernielingen te voorkomen, ook trakteren ze watersporters die te snel varen of beschonken aan het roer zitten op een boete. Op Facebook schrijft Politie Aalsmeer en Uithoorn: "Wat ons betreft is de tijd van waarschuwen voorbij en worden er direct boetes uitgedeeld. En die zijn niet mals."

Hoogte van boetes voor uiteenlopende overtredingen: - Varen zonder vaarbewijs: 550 euro

- Racen met boten: 240 euro

- Te hard varen tot 6 km/u: 95 euro

- Te hard varen van 6-15 km/u: 140 euro

- schipper jonger dan 18 jaar in snelle motorboot: 210 euro