Ook Jazz & Sail Bergen 2020 van de agenda; bootraces gaan mogelijk wel door

BERGEN - Het muziekfestival Jazz & Sail Bergen gaat dit jaar niet door. Het jaarlijkse evenmenent in het eerste weekend van september slaat een jaar over vanwege de coronacrisis. De bijbehorende zeilwedstrijden zullen, als het kan, wel gevaren worden.

Deze wedstrijd zullen gevaren worden onder de naam 'Botenclub Bergen Sail' en staan los van Jazz & Sail. "Wij gaan de focus nu richten op 2021 en doen ons uiterste best voor een spetterend evenement, die deze periode snel doet vergeten."

"Omdat evenementen tot 100 deelnemers vanaf 1 september zijn toegestaan gaan de zeilwedstrijden in Bergen aan Zee, op zaterdag 5 en zondag 6 september, vooralsnog wel door."

Vorig jaar vierde het gratis festival Jazz & Sail nog haar 40ste editie. De organisatoren laten aan NH Nieuws weten dat "de crisis voor veel onzekerheid bij de horeca, onze trouwe sponsoren en leveranciers zorgt. Het risico is daarom voor iedereen te groot."

'Stille' zomer in de regio Alkmaar zonder evenementen: "Denk mee in anderhalvemeter-oplossingen"

Streep door traditionele viering Alkmaar Ontzet: "Het is teleurstellend, maar niet anders"

