Amstelland Amstelveense senioren in isolatie swingen nog één keer met musicalster Joke de Kruijff

AMSTELVEEN - Sportscholen gaan in juli waarschijnlijk weer open, maar beweegcoach Mieke Regelink kon daar niet op wachten. Al sinds het begin van de coronacrisis verzorgt ze balkongymlessen voor Amstelveense senioren. "Ik ben gewoon doorgegaan met de sportles. We gaan echt niet binnen zitten al deze tijd. We moeten hup, in beweging zijn. Vooral met deze doelgroep", vertelt Mieke in NH Buurten.

De Amstelveense is gespecialiseerd in het lesgeven aan 55-plussers en bedenkt al jaren allerlei initiatieven om die groep aan het bewegen te krijgen.

Toen musicalster Joke de Kruijf in Westwijk bij haar moeder langsging, zag ze de sportcoach in actie. De twee raakten aan de praat, hielden contact en besloten hun krachten te bundelen. Joke brengt muziek en Mieke laat de toeschouwers sporten. De twee doen dit belangeloos. "We voelden heel duidelijk dat de eenzaamheid die er al was nog groter werd. Ik moest iets doen. Het is een win-win situatie, want ik maak anderen en mezelf blij. Onze sector is keihard geraakt. Er is nu helemaal niets", zegt de zangeres.

Joke de Kruijf

Joke nam bij elke sessie een vocalist mee. "Ik vroeg anderen mee om dit ook te ervaren. We moeten iets. Dit doen we om onze ziel te voeden en niet voor iets anders. We hebben er daarom ook geen ruchtbaarheid aan gegeven."

Het lesgeven aan ouderen voor hun tuinen en balkons gebeurt inmiddels op veel meer plekken. "Dat is hier begonnen en heel groot geworden", aldus Mieke. Aanstaande vrijdag 29 mei is door verschillende ouderenorganisaties uitgeroepen tot Nationale Balkon Beweegdag. "Vrijdag gaat Nederland op het balkon staan. Ik ben supertrots dat iedereen in beweging komt."

Quote "Zonder dit virus hadden we niet zo'n mooie muziekmiddag gehad. Er gebeuren door deze tijd dingen uit het hart" Beweegcoach mieke regelink

Mieke gaat door met Amstelveners in beweging brengen, maar er zijn ook zorgen. Samen met haar man runt ze café Thijs in de Dorpsstraat. “Ja een gesloten café is wel wat. We zijn vrolijk, positief en we gaan ervoor. Maar niet kunnen werken en geld verdienen is wel even anders. Het moet niet meer té lang duren.”

De coronaregels worden langzaam versoepeld. De beweeg- en muzieksessies zijn daarom met een laatste middag bij verzorgingshuis de Dignahof afgesloten. Volgens Mieke heeft deze tijd voor verbinding gezorgd. “Zonder dit virus hadden we niet zo een mooie muziekmiddag gehad. Er gebeuren door deze tijd dingen uit het hart. “