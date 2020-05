Relatief veel nieuwe corona-patiënten in Edam-Volendam, maar 'geen algehele lockdown'

EDAM-VOLENDAM - Vergeleken met andere gemeenten in de regio, komen er in de gemeente Edam-Volendam nog relatief veel nieuwe coronabesmettingen bij. Voor de GGD is die toename vooralsnog geen aanleiding om te adviseren extra maatregelen te nemen.

De GGD laat weten dat er in de laatste week in Edam-Volendam 18 nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Daarmee lijkt het virus in Edam-Volendam nog harder om zich heen te grijpen dan in omringende gemeenten. In totaal zijn er in de gemeente 111 mensen positief getest.

Omdat ook burgemeester Lieke Sievers die cijfers niet is ontgaan, waarschuwde zij in de lokale krant Nieuw-Volendam dat de gemeente het Italiaanse dorpje Vo wel eens achterna kon gaan. Dat bergdorpje ging als een van de eerste Europese plekken in een volledige lockdown, nadat het virus er was opgelaaid. Dat dreigement leidde tot veel commotie in het vissersdorp.