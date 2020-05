Terrassen Zaanstad mogen met de helft worden uitgebreid

ZAANSTAD - Omdat de horeca in Zaanstad zwaar getroffen is door de coronamaatregelen heeft het college besloten om horecaondernemers meer ruimte geven om de bestaande terrassen uit te breiden, daar waar dat veilig kan.

Terrassen mogen met maximaal de helft worden uitgebreid en de horeca mag een uur eerder open. Ook horecaondernemers die nu geen terras hebben mogen een terras plaatsen, mits zij zich houden aan de voorwaarden van de gemeente.

Meer mogelijkheid

Door de horeca meer mogelijkheden te bieden kunnen de ondernemers volgens de gemeente beter inspelen op de nieuwe regels per 1 juni waarbij de 1,5 meter afstand gewaarborgd moet zijn. Wethouder Krieger is enthousiast over de ruimere terrassen: “Er zijn genoeg plekken in Zaanstad waar er voldoende ruimte is en waar je prachtig kunt zitten. Veel mensen zullen dit jaar hun vakantie thuis of in eigen land vieren en dan is het belangrijk om meer ruimte te hebben zodat de horecaondernemers op een veilige manier hun klanten kunnen bedienen."

Volgens Krieger hakt de crisis er flink in in Zaanstad: "Op deze manier steunen we de lokale horeca. De horeca zorgt voor levendigheid, biedt werkgelegenheid en vervult een sociale functie omdat mensen daar elkaar ontmoeten. Inwoners staan ook te popelen om weer een terrasje te kunnen pakken."