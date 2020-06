Cor Varkevisser staat te popelen om doorstart te maken: "Eindelijk weer vooruit kijken"

IJMUIDEN - De zon schijnt weer voor Cor Varkevisser. De horeca-exploitant heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar sinds bekend is dat zijn Grand Café Staal in het hart van IJmuiden weer open mag, straalt hij. "We staan te popelen om van start te gaan."

NH Nieuws

Hij is druk in de weer met een meetlint om de afstand tussen de tafeltjes op het terras op te meten. Het zijn de puntjes op de i die de doorstart tot een succes moeten maken. De vooruitzichten zijn goed. Mensen komen spontaan langs om hem te feliciteren met de heropening. "Fijn dat je weer opengaat. Jullie hebben hier een leuke tent", zegt een man die op de fiets langskomt en aankondigt maandag één van de terrasgasten te zullen zijn: "Ik heb er zin in. Wie niet?"

Crisis Op de plek waar lang een schoenenzaak zat, was Varkevisser pas negen weken open toen de horeca vanwege de coronacrisis de deuren moest sluiten. "Doodzonde, we draaiden heel goed. Al die weken dicht betekende dat het financieel lastig was. Maar ik wil graag vooruit kijken en ben blij dat we doorkunnen."

Quote "Het was een moeilijke tijd, maar ik ben blij dat we weer vooruit kunnen kijken" Cor Varkevisser van Grand Café Staal

Varkevisser, oud-keeper van Excelsior, Sparta, Feyenoord en VVV, hoopt dat het weer zo wordt als in het pré-coronatijdperk. Het kán als iedereen goed meewerkt. "Als het een maand goed blijft gaan, komt er misschien weer een versoepeling. Dat zou geweldig zijn. Voor ons, maar ook voor onze gasten. Dus ik zou de mensen die hier komen willen vragen rekening te houden met de anderhalvemetermaatregel. Dan kunnen we weer een mooie tijd tegemoet."