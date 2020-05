Hatzidiakos werkt hard aan herstel: "Het gaat de goede kant op"

"Het gaat heel goed, ik voel me bijna fit", zegt Hatzidiakos. "Het voelt allemaal goed maar ik moet nog een kleine stap richting het einde. Ik zit nu iets verder dan halverwege. De tests die we doen gaan ook goed dus ik ben blij."

Bang

Even leek het sluiten van de sportfaciliteiten vanwege de coronacrisis roet in het eten van zijn herstel te gooien, maar gelukkig viel dat mee. "Ik was bang dat er een totale lockdown zou komen en dan had ik alleen thuis moeten zitten. Gelukkig hoefde dat niet en heb ik op afstand met mijn fysiotherapeut kunnen blijven trainen."

Voor zijn blessure zat Hatzidiakos in een flow. De verdediger veroverde een basisplek en maakte indruk. Plotsklaps was dat allemaal voorbij door zijn blessure. "Het is een hele moeilijke periode. Soms word je wakker en voelt je knie goed, maar je word ook wel eens wakker met de gedachte 'waarom is dit gebeurd en waar zou ik zijn als ik deze blessure niet zou hebben gehad?' Ik droom ervan om weer terug te komen in de flow waarin ik zat."