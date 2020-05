Restanten 16e eeuwse haven gevonden bij nieuwbouwlocatie Enkhuizen

ENKHUIZEN - Op de Kuipersdijk in Enkhuizen, waar straks 21 woningen moeten komen, hebben archeologen restanten van de oude Buyshaven gevonden. De haven werd in de Gouden Eeuw aangelegd voor de enorme haringvloot van de stad.

Helemaal als een verrassing komt het niet, want uit eerdere onderzoeken in de omgeving bleek al dat dit de locatie van de haven was. "Hij is in 1590 gebouwd. Enkhuizen was toen booming, had een enorme vloot aan haringschepen, zo'n driehonderd. Dat was meer dan de helft van de hele haringvloot in Nederland", legt archeoloog Christiaan Schrickx uit.

Afval van toen is nu geschiedenis

Restanten van de beschoeiing zijn blootgelegd, net als palen. Ook worden andere spullen uit die tijd aangetroffen. Vooral afval, maar nu stukken geschiedenis. "Het is afval van mensen die aan de kaden woonden. Dat gooiden ze hier in de haven. Bijvoorbeeld lepels, kruikjes. Dat is afval uit die tijd, maar voor ons interessant", vertelt de archeoloog.

Straks als de huizen zijn gebouwd verdwijnt de haven definitief onder de woningen. "De heipalen gaan er doorheen, het gaat weg. Daarom graven we het nu op. Het is een eenmalige kans om dit goed te bestuderen."