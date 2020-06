Bussen Amstelland rijden weer normaal: "Het zal niet druk worden vandaag"

Het zal volgens hem geen goed beeld geven over de drukte en of een grote groep reizigers zich al dan niet houdt aan de coronamaatregelen, zoals het verplicht dragen van een mondkapje.

Connexxion verwacht dat het morgen misschien een stuk spannender wordt in de ochtendspits. Want de feestdagen zijn dan voorbij en meer mensen mogen de bus pakken naar bijvoorbeeld het werk. "Middelbare scholen beginnen weer gefaseerd, dus scholieren zullen ook weer meer gaan reizen," denkt De Vries die overigens niet rekent op een explosie aan reizigers.

Extra bussen

De Vries staat wel in nauw contact met de verschillende rayonmanagers in Amstelland die hem op de hoogte houden over het verloop van de ochtendspits. Want vanwege de coronamaatregelen zijn er maar een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar. Mocht het onverhoopt toch erg druk worden dan heeft Connexxion, dankzij de zomerdienstregeling, extra bussen achter de hand die snel ingezet kunnen worden.

Meer informatie over de dienstregeling van Connexxion in Amstelland vanaf vandaag vind je hier.