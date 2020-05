Mevrouw Ligthart viert haar 105e verjaardag dankzij zeldzaam gen

WOGNUM - Mevrouw Ligthart uit Wognum viert vandaag haar honderdenvijfde verjaardag. Dat is heel bijzonder, maar dat is mevrouw Ligthart ook: zij heeft namelijk een speciaal gen dat haar hersenen jong houdt.

De verjaardag is vanwege coronamaatregelen nog steeds in aangepaste vorm en daar zat de jarige wel over in vertelt haar dochter. "Ze kan het niet meer bevatten wat er in deze tijd gebeurd en vroeg steeds: hoe moet dat nou met mijn verjaardag?"

Mevrouw Ligthart woont op de eerste verdieping van verpleeghuis Sweelinckhof en een balkonbezoekje is voor de visite daarom niet mogelijk. Speciaal voor haar verjaardag kreeg Mevrouw Ligthart een plekje op de begane grond. Dochter Margreet was hier dankbaar voor. "Vanmorgen zat mijn moeder met het raam open en al haar kinderen zaten buiten op het gras. Zo konden wij voor het eerst sinds lange tijd weer met zijn allen bij elkaar zijn, met koffie en een gebakje."

Toch is er een mooie dag geregeld. Na de visite van de familie kwam de burgemeester voor de vijfde keer op jubileumbezoek. "Hij kwam al bij honderd jaar en de jaren er na. Elke keer kreeg mijn moeder een dikke zoen dat vond ze heel leuk. Dit jaar waren het dan handkusjes, maar ze genoot er van." Vanmiddag komt er nog een draaiorgel spelen voor mevrouw Ligthart.

Club van honderjarigen

"Mijn moeder is lid van een groep honderdplussers die meewerken aan een hersenonderzoek. Uit de scans bleek dat haar hersenen jonger blijven dan de rest van haar lichaam." Ook bleek uit bloedonderzoek dat ze een bepaald gen heeft waardoor zij geen alzheimer krijgt. Na haar dood wil mevrouw Ligthart haar hersenen doneren vertelt haar dochter: "Dat tekent mijn moeder echt. Ze is altijd in de weer voor een ander geweest."

Mevrouw Ligthart kijkt volgens haar dochter terug op een mooie dag. "Ze was bekaf van alle spanning vooraf, maar ze zat te stralen in haar stoel. Ze was zo blij dat ze eindelijk weer samen kon zijn met al haar kinderen, al was het dan op afstand."