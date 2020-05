Gehandicapte Pam zonder mondkapje geweigerd door vervoerder: "Kan het niet worden vastgetapet?"

WORMERLAND - Na een paar maanden thuiszitten, mag de 17-jarige Pam Nachbar eindelijk weer naar de dagbesteding in Heemskerk. Waar normaal gesproken een speciale taxi Pam komt halen en brengen naar haar woonplaats Wormer, moeten haar ouders dat nu zelf doen.

Pam mag niet in de taxi omdat ze geen mondkapje op kan, ze zou deze kunnen opeten of aftrekken. Haar moeder Jacqueline schrok van de oplossing van de gemeente: "Ze vroegen of ik het mondkapje niet kon vasttapen.”

Pam is zwaar gehandicapt en heeft het verstand van een tweejarige, vertelt haar moeder Jacqueline aan NH Nieuws. Na drie maanden thuis zitten, mag Pam weer twee dagen per week naar Heliomare in Heemskerk. Om de veiligheid van de chauffeurs te waarborgen, vroeg het vervoersbedrijf dat het gehandicaptenvervoer voor Pam regelt, om een mondkapje voor de tiener.

Volgens haar ouders is dat echt geen doen. "Dat eet ze op, trekt ze af: ze doet er van alles mee, behalve waarvoor het bedoeld is." Een mondkapje zag Jacqueline dus echt niet zitten voor haar dochter. Een grotere bus waarbij de afstand tussen passagiers groter was, bleek niet mogelijk: dan zou er geen capaciteit zijn om alle gehandicapten te kunnen vervoeren. En ook is het budget vanuit de gemeente niet toereikend volgens de vervoerder.

Vasttapen

De gemeente Wormerland gaf ook niet thuis in de situatie, vertelt Jacqueline: "Ze vroegen of ik het mondkapje niet kon vasttapen. Dat was wel een beetje een onhandige opmerking", vertelt ze. "Straks eet ze de tape ook nog op."