Muiderbergse Thijs (25) gaat 42 kilometer 'paddelen' ter ere van overleden vriend

MUIDERBERG - Het wordt een heel avontuur: 42 kilometer lang, plat op een surfplank en roeien met je armen. Muiderberger Thijs van Holthuijsen (25) gaat het over twee weken doen, 'paddelen' van Muiderberg naar Amsterdam. Met de tocht wil hij aandacht vragen voor mensen met een depressie. "Het taboe van zo'n depressie moet doorbroken worden, je moet er over kunnen praten. Dat kan mensen redden", vertelt Thijs.

Dat Thijs juist gaat paddelen om aandacht te vragen voor depressies is geen toeval. Tweeënhalf jaar geleden beroofde een van zijn beste vrienden zich van het leven, na een lange worsteling met een depressie."Dat zagen wij niet, wij wisten niks. Hij was een hele normale jongen, die ontzettend druk was met de studentenvereniging. We woonden samen, trapten samen lol en gingen achter de meisjes aan, we hadden soms tot tranen toe serieuze gesprekken. Maar dat hij met een depressie kampte, hadden we totaal niet door. Pas toen hij er niet meer was, wisten we wat er eigenlijk aan de hand was. Maar toen was het al te laat", vertelt Thijs.

"Je gaat je afvragen: had ik iets moeten doen of zien? Ben ik er wel genoeg voor hem geweest?"

Taboe doorbreken

Het verhaal van zijn vriend, wiens naam hij liever niet noemt, heeft Thijs met zijn neus op de feiten gedrukt. "Je gaat je afvragen: had ik iets moeten doen of zien? Ben ik er wel genoeg voor hem geweest? Het zijn vragen waar je een kleine drie jaar verder niks meer aan hebt, het is nou eenmaal gebeurd, hoe zwaar het ook is. Later ben ik me gaan beseffen dat ik het ook niet had kunnen weten. Mensen die een depressie hebben, weten dat vaak heel goed verborgen te houden. Er heerst echt een taboe op, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo hoeft te zijn. Het moet bespreekbaar worden. Want juist door erover te praten, kun je wat veranderen."

Thijs' vriend is geen uitzondering: één op de vijf Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met depressieve klachten, onder jongeren is zelfdoding als gevolg van een depressie zelfs doodsoorzaak nummer één. "Dat moeten we veranderen. Het bespreekbaar maken van een depressie is een eerste stap. Er moet veel aandacht voor komen."

Aandacht

Thijs wil aandacht vragen voor depressies door te gaan 'paddelen', liggend op een surfplank peddelen met je armen om vooruit te komen. En een flinke tocht ook: 42 kilometer van Muiderberg naar Amsterdam. Paddle against depression, heeft hij het genoemd. "Dit is een eerbetoon aan mijn overleden vriend", vertelt Thijs.