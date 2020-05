Twintig Noord-Hollanders slachtoffer van 18-jarige hacker en afperser

NOORD-HOLLAND - Rechercheurs van het cybercrimeteam in Noord-Holland hebben woensdag onder leiding van de officier van justitie een 18-jarige inwoner van Vlaardingen aangehouden. Hij wordt verdacht van phishing, het hacken van Snapchat-accounts en sextortion, een vorm van afpersing.

Sinds 20 april kreeg het cybercrimeteam van Noord-Holland meerdere aangiften binnen van veelal jonge slachtoffers wiens Snapchat-account was gehackt. De rechercheurs startten een onderzoek. De slachtoffers bleken na het hacken van de accounts te worden afgeperst. Op dit moment zijn er bij de politie meer dan 20 slachtoffers bekend. Al deze slachtoffers wonen in Noord-Holland.

Zogenaamde link

De Snapchat-accounthouders werden verleid om op een link te klikken, zogenaamd om te kunnen zien of ze in een coronabesmet-gebied zaten. Als er op die link werd geklikt, dan moest er opnieuw worden ingelogd met het Snapchat-account. Die link bleek dan een phishing-link te zijn, waardoor de hacker over het volledige account van het slachtoffer kon beschikken.

Daarna volgde een vorm van sextortion. De hacker dreigde bijvoorbeeld privéfoto’s (al dan niet seksueel getint) te verspreiden op het internet of hij dreigde het Snapchat-account nooit meer terug te geven aan het slachtoffer, wanneer er niet betaald werd of wanneer het slachtoffer geen naaktfoto van zichzelf zou sturen. In meerdere gevallen heeft de hacker privéfoto’s aan contacten van de slachtoffers doorgestuurd om zijn dreigement kracht bij te zetten.

Doorzoeking in de woning

Het huis van de verdachte is ook doorzocht. Tijdens de doorzoeking werden diverse digitale gegevensdragers zoals telefoons, laptops en computers in beslag genomen. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.