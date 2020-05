Opnieuw Haarlems protest tegen besluit om geen gevluchte kinderen op te vangen

Ze staan drie kwartier stil om aandacht te vragen voor de kinderen en de meesten dragen protestborden. Volgende week is de actie op het Stationsplein omdat de Grote Markt dan vol staat met terrassen.

Het stille protest is het initiatief van twee Haarlemse vriendinnen, Josine Nolet en Wera de Lange. Zij trekken zich het lot van de vluchtelingenkinderen aan. "Wij als burgers zijn heel erg ontevreden over het besluit van het kabinet om geen alleenstaande kindvluchtelingen op te nemen en in plaats daarvan een zak geld te gaan uitdelen en te zeggen 'we helpen jullie wel, we coachen jullie wel, maar hou het wel daar'", zeiden ze vorige week.

Menselijke keten

De stad Haarlem heeft aangegeven klaar te staan om de op de vlucht geslagen kinderen op te vangen. Burgemeester Jos Wienen heeft toestemming gegeven voor het stille protest ondanks het feit dat samenscholingen, vanwege de corona-uitbraak, zijn verboden. De deelnemers moeten zich aan de coronaregels houden. Ze vormen weliswaar een menselijke keten, maar houden daarbij wel twee meter afstand van elkaar.

De twee vriendinnen hopen dat inwoners van andere steden de actie overnemen en dat het protest zich als een olievlek over Nederland zal verspreiden. De organisatie liet vanavond weten dat er vanaf volgende week in meer plaatsen zo'n protest plaatsheeft.