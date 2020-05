Schilderijen van West-Friese 'koeienkunstenaar' gaan de wereld over

HOORN - Misschien ken je Ruud Spil uit Zwaag als de 'Koeienkunstenaar'. Het verraadt wat hij al 25 jaar doet: koeien schilderen. Dat doet hij niet alleen in een atelier, maar vooral in een weiland en authentieke stallen. Inmiddels hangen 'zijn' koeien in Japan en Amerika aan de muur. In dit jubileumjaar startte hij een éénpersoonsgalerie in Hoorn.

Het atelier van Ruud Spil aan de Muntstraat in Hoorn hangt vol schetsen en schilderijen van koeien. Dit is de plek waar hij zijn 25-jarig jubileum als koeienschilder zou vieren, maar de coronacrisis verstoort ook de kunstwereld. Geen groot feest, maar in plaats daarvan opende Spil onlangs in hetzelfde gebouw een éénpersoonsgalerie. In een smalle gang hangt een greep uit zijn collectie, op reservering kun je langskomen.

NH Nieuws

Hoewel Spil is opgegroeid op een boerderij in Zwaag, koos hij er niet bewust voor om koeienschilder te worden. Na de kunstacademie kreeg hij een atelier in een oude koeienstal 'ergens onder de rook van Amsterdam'. "En ik dacht ik ga gewoon bij de buren schilderen in de stal. Gewoon om te beginnen, maar eigenlijk had ik vanaf dag één het gevoel dat het bij mij paste." Na 25 jaar weet Spil precies wat hij wil overbrengen op het doek: "Wat ik nu besef is dat het bij mij draait om een emotie teweeg brengen", vertelt hij. "Daarom werk ik graag ter plekke, dan zie je het en voel je het. Als mensen naar mijn schilderijen kijken dan wil ik dat ze de koeien gaan ruiken en horen, dat ze bijna geëmotioneerd raken."

Het schilderen van de koe begint in de wei. Met een zelfgemaakt 'mobiel atelier' sluipt Spil naar de kudde toe. "Ik reageer op wat er gebeurt, soms blijven de koeien lopen en ik blijf dan achter ze aan lopen. Soms duurt dat anderhalf uur, maar ik heb ze het liefst liggend." Spil heeft wel wat eisen voor de koeien die op het doek komen. "Mijn aandachtsgebied is juist die robuuste Hollandse koe met hoorns en vaak met touwen om hun kop." Het moeten uiteindelijk 'persoonlijke portretten' worden: van alle koeien die hij schildert noteert Spil het oornummer, daarna vraagt hij bij de boer welke naam daarbij hoort. Zo laat hij in een schetsboek de koe Sanne zien, waar hij ook een schilderij van gemaakt heeft. Lees verder onder de afbeelding.

NH Nieuws

De schilderijen gaan de wereld over. Dat begon bij een lijstenmaker in de Amsterdamse Jordaan. "Ik exposeerde daar iedere zomer. Dagelijks liepen er duizenden mensen langs de etalage, daardoor zijn de schilderijen naar Amerika en Japan gegaan. Niet dat het meteen storm gaat lopen, maar je wordt toch opgemerkt." Vandaag de dag zorgt de coronacrisis ervoor dat de verkoop een stuk moeizamer gaat. Daarom focust Spil nu op de digitale wereld: via Facebook en Instagram probeert hij een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Daarnaast hoopt hij met zijn éénpersoonsatelier toch wat schilderijen te verkopen. Trots Dat hij inmiddels kan 'leven' van zijn schilderijen, is voor de koeienkunstenaar de grootste verdienste. "De eerste vijf jaar werkte ik 's nachts erbij", legt Spil uit. "Ik besta nu twintig jaar, daar ben ik het meest trots op. Dat ik zonder subsidie en zonder uitkering van mijn schilderijen en lessen kan leven, dat had ik niet durven dromen."