Nieuwe brandweerboot voor Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

ZUID-SCHARWOUDE - De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord krijgt de beschikking over een nieuw brandweervaartuig. Een Amsterdamse scheepsbouwer heeft deze week de opdracht gekregen het schip te leveren. Het krijgt als standplaats de kazerne in Zuid-Scharwoude en is inzetbaar voor de hele regio.

De nieuwe boot is over negen weken klaar, en kan worden ingezet als blus- en duikplatform. Bij de Langedijker kazerne komt het op een trailer paraat te staan. Aan mediapartner Langedijk Centraal laat postcommandant Hans Wit weten: "We zijn heel blij met dit nieuwe vaartuig, als brandweer Langedijk kunnen we niet zonder, in dit waterrijke gebied." Oude aan vervanging toe "Juist om te kunnen manoeuvreren in het 'Rijk der Duizend Eilanden' en het Geestmerambacht hebben we jaren geleden al een boot aangeschaft. Die oude boot hebben we al zo lang, die is echt aan vervanging toe." "De nieuwe boot geeft onze schippers en duikers veel meer bewegingsvrijheid. Aan stuurboordzijde zit een zijdeur om ze te water te laten en via die deur kunnen ook eventuele slachtoffers horizontaal aan boord gebracht worden."

Wit hoopt dat het nieuwe brandweervaartuig eind juli haar 'maiden voyage' kan maken. "Of het een feestelijke inwijding wordt moeten we even afwachten. Daar valt vanwege corona nog even niets over te zeggen."