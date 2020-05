Oudkarspelse sauna-ondernemer blij met vervroegde heropening: "Nog wel hoop mitsen en maren"

OUDKARSPEL - Met de nodige slagen om de arm lijken behalve sportscholen ook sauna's per 1 juli weer open te kunnen. "Voor ons kwam de mededeling van Rutte gisteren als een grote verrassing", vertellen Zefan en zijn zus Debora Wissink van Sauna Cantarel in Oudkarsel. "Maar wel een blije verrassing."

Zefan en Debora geloofden hun oren niet toen premier Mark Rutte gisteren bekendmaakte dat ook sauna's niet meer tot september hoeven te wachten voor de heropening. "We hadden 1 juli niet zien aankomen", vertelt Debora. "We dachten, of hoopten, op 1 augustus."

"Maar", zegt Zefan. "Er zijn nog wel een heleboel mitsen en maren óf het wel doorgaat. Zo horen we pas eind juni onder welke voorwaarden we open zouden kunnen gaan." Zijn zus vult aan: "Nu hebben ze het over de douches en kleedkamers, en iedereen op anderhalvemeter afstand. Maar precies weten we niet wat er straks kan."