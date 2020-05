Eerste Haarlems '40je' rolt van de pers: "Dit is supergaaf"

HAARLEM - Wat vijf weken geleden begon met een goed idee, rolde vandaag van de pers bij de Koninklijke Joh. Enschede drukkerij in Haarlem: het Haarlemse 40je of ook wel Gouden Hart Biljet. Initiatiefnemer van de biljetten, Daphne Sijmonsbergen, kan het haast niet geloven. "Dit is supergaaf en ik kan niet wachten om de eerste te overhandigen."

Daphne speelde al langer met het idee om de zorgverleners in het zonnetje te zetten. Maar zag ook dat de Haarlemse ondernemers het zwaar hebben in deze 'coronaperiode' en zo kwam ze op het idee voor de actie Heel Haarlem Helpt.

Het idee is dat mensen geld kunnen doneren voor een Gouden Hart Biljet. Deze is 40 euro waard en is een cadeautje voor zorgmedewerkers. Zij kunnen deze in Haarlem besteden bij Haarlemse ondernemers. "Zo snijdt het mes aan twee kanten", vertelt Daphne. Zo worden zorgverleners in het zonnetje gezet en kunnen we de ondernemers een kleine financiële impuls geven."

Bankbiljet

In eerste instantie werd gedacht aan het maken van een voucher, maar bij de Koninklijke Joh. Enschede drukkerij vonden ze dat niet het beste idee. "Wij vinden het natuurlijk veel mooier om bankbiljetten te maken", vertelt Gelmer Leibbrandt, algemeen directeur van Koninklijke Joh. Enschede. "Dat hebben we in het verleden tweehonderd jaar lang gedaan en voor Heel Haarlem Helpt wilden we natuurlijk graag een bankbiljet maken. En dat hebben we nu gedaan, het Haarlemse 40je."

Daphne Sijmonsbergen is tevreden met hoe de actie tot nu toe verloopt, maar hoopt ook dat Haarlemmers zelf in actie komen. "Ik zou het heel mooi vinden als er een soort mini-Serious-Request ontstaat, waarbij mensen ook echt in actie komen met elkaar om geld op te halen."

Het doel is om minimaal honderdzestigduizend euro op te halen. "Hiermee kunnen we vierduizend zorgverleners een biljet geven, hoe mooi zou dat zijn?", glimlacht Daphne. "Zij zijn de steunpilaren van de Haarlemse samenleving en verdienen het echt. En de ondernemers ook, want die moeten al lange tijd op de handen zitten en maar zien hoe ze hieruit gaan komen."