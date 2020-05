Nog veel vragen over door Hilversumse politie doodgeschoten man

HILVERSUM - Veel vragen, maar nog amper antwoorden: het is nog volstrekt onduidelijk waarom een politie-agent in Hilversum zich gistermiddag genoodzaakt zag om een man dodelijk neer te schieten. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is in het Corversbos, is nog in volle gang. Het Openbaar Ministerie kan er nog weinig over loslaten.

Datzelfde geldt voor de vraag of de man al dan niet gewapend was en de agenten mogelijk heeft bedreigd. "Het onderzoek loopt nog, dus daar kunnen we nu nog niets over zeggen."

Wat er daarna gebeurd is, blijft onduidelijk. "Toen de agenten ter plaatse kwamen is er een situatie ontstaan waarbij ze zich genoodzaakt zagen om deze meneer neer te schieten", vertelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan NH Nieuws. Wat die situatie precies was, kan de woordvoerder niet zeggen.

Wat vast staat, is dat de politie gistermiddag even na 17.00 uur werd gealarmeerd nadat de man een spoor van vernielingen had getrokken op begraafplaats Berestein, op de grens van 's-Graveland met Hilversum. De man zou daar met zijn auto onder meer een gebouwtje hebben geramd.

Wat wel vast staat is dat het slachtoffer een 39-jarige man was. Of hij ook uit Hilversum komt of waar hij überhaupt vandaan komt, is niet bekend. "Dat vertellen we normaal gesproken alleen bij verdachten. Het is nog onduidelijk of we deze man ook als verdachte ergens van aanmerken. Dat moet het onderzoek duidelijk maken", aldus het Openbaar Ministerie.

Dollemansrit

Verhalen van getuigen geven ondertussen meer een beeld van wat zich heeft afgespeeld. Zo gaat het verhaal dat de man met zijn auto even daarvoor een dollemansrit heeft gemaakt. Vanaf de Corverslaan reed de man dwars door een hek naar het kerkhof. Het hek ligt in stukken op de grond. Ook op de begraafplaats is er flinke schade, van enkele grafzerken is weinig over.

Andere getuigen uit de buurt vertellen even eerder een verwarde man te hebben gezien, maar of het om dezelfde man gaat, is niet bekend. De man zou al schreeuwend over straat hebben gelopen. Een andere buurtbewoonster vertelt hoe ze een man in haar tuin aantrof die ondersteboven aan het hek hing. Weer een andere buurtbewoner vertelt dat haar dochter een man door de bosjes zag lopen, met zijn hand in zijn broek.

Onderzoek gaat verder

Wat er zich precies heeft afgespeeld, moet in de komende tijd duidelijk worden. Het onderzoek is nog in volle gang.

Omdat de man om het leven kwam door een politiekogel, wordt het onderzoek gedaan door de Rijksrecherche, in opdracht van het Openbaar Ministerie. Mensen die meer weten over het voorval, of mogelijk iets gezien hebben, worden opgeroepen zich te melden.