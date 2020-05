Alkmaarse veteranen zoeken meer kameraden: "Sluit je aan, kom er bij"

De veteranen treffen elkaar ook altijd op het Bevrijdingsfestival in Alkmaar. Net als de lokale Veteranendag ging ook dat festival dit jaar door de coronacrisis niet door. Om toch zichtbaar te zijn op Veteranendag delen een aantal Alkmaarders hun verhaal in korte filmpjes.

Jaarlijks zet Alkmaar haar veteranen in het zonnetje. Samen met het Team Veteranen Alkmaar houdt de gemeente op de laatste vrijdag van mei een bijeenkomst waar de 600 Alkmaarse veteranen, van wie 80 nog in actieve dienst, elkaar kunnen ontmoeten.

"Ik dank mijn veteranen-status aan de missie in Kosovo in 1999. En heb me na een oproep van de gemeente aangesloten bij Team Veteranen Alkmaar. Wij willen een platform zijn voor (oud)-strijders en denken mee hoe we de zichtbaarheid van de 'de veteraan' en het contact met 'de maatschappij' kunnen bevorderen."

"We hadden voor vandaag weer een mooie bijeenkomst georganiseerd in het AFAS Stadion. En tijdens Bevrijdingsdag zouden we gaan speeddaten met bezoekers. Ze kunnen ons alles vragen en zo groeit er begrip en kennis van elkaar. Het is natuurlijk uitermate jammer dat in dit bijzondere jaar van '75 jaar Vrijheid' alle activiteiten - begrijpelijkerwijs - niet door gaan."

Traditionele receptie

Voorheen hadden ze in Alkmaar een traditionele receptie. Daar kwamen steeds minder veteranen op af. Dat terwijl ze 600 veteranen in de gemeente hebben. Dat tij willen ze nu keren. "We organiseren nu activiteiten in het weekend of in avonden. Dan kunnen veteranen die overdag gewoon werken ook makkelijker aanwezig zijn. En we merken dat dat helpt. De afgelopen jaren groeit het aantal mensen weer dat naar onze Veteranendag komt, maar het mogen er altijd meer zijn."

Er zijn een paar honderd veteranen in de gemeente woonachtig. Daar komen ze graag mee in contact. "Niet alleen de oude knarren", lacht Martijn. "Maar ook jongere en natuurlijk de vrouwelijke veteraan, kunnen zich aanmelden."

Volgens Martijn verenigt 'de veteraan' zich niet graag. "Hij/zij wil niet bij clubjes horen, daarom gaat het bij ons Team niet om een lidmaatschap. Het is echt vrijblijvend. Maar ik merk dat het fijn is om af en toe met gelijkgestemden te zijn en te praten over onze ervaringen."

Voor meer informatie en voor aanmelden bij Team Veteranen Alkmaar kan je terecht via veteranenalkmaar@gmail.com of kossebaar@alkmaar.nl, of ga naar de besloten Facebookpagina van Veteranen Alkmaar.