Hilversumse vrouw die eigen huis én vriend in brand zou hebben gestoken voorlopig vrij

HILVERSUM - De Hilversumse vrouw die ervan verdacht wordt vorig jaar haar eigen huis én haar toenmalige vriend in de brand te hebben gestoken, mag haar strafproces eind augustus in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald.

De vrouw, een 39-jarige Hilversumse, veroorzaakte vorig jaar april voor veel onrust toen haar woning aan het Janseniushof in de wijk Kerkelanden in lichterlaaie stond. De vrouw zou de brand niet alleen zelf hebben aangestoken, maar zou ook hebben geprobeerd haar vriend in brand te steken. Ze zou hem overgooid hebben met benzine, de man liep ernstige brandwonden op.

Het huis van de vrouw brandde helemaal uit. De brandweer kon maar net voorkomen dat het huis van de buren geen vlam vatte.