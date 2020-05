Verpleegkundige Mirjam vlogt: "Weinig te merken van corona, maar we zijn op onze hoede"

ALKMAAR - Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen ziet het duidelijkst of de coronamaatregelen werken: krijgen ze meer of minder coronapatiënten op de intensive care? Artsen en verpleegkundigen worden direct geconfronteerd met de patiënten. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders binnen de muren van het ziekenhuis. Vandaag Mirjam, verpleegkundige bij het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar.

In haar vlog vertelt Mirjam dat de afdelinig waar ze werkt ondertussen goed is ingesteld op het omgaan met coronapatiënten. "Bij ons op de afdeling merken we eigenlijk nu niet heel veel meer van het coronavirus, behalve dat we goed op onze hoede zijn. Het is allemaal goed te doen, als je patiënten hebt die toch klachten hebben en een verdenking van corona kunnen we daar allemaal heel goed op inspelen, de wegen zijn allemaal duidelijk, de richtljnen zjn duidelijk."

Mirjam draagt het stokje over aan haar collega Marleen, die op de bewakingsunit werkt. "We nemen hier patiënten op na het doormaken van een herseninfarct of een hersenbloeding, zodat we ze beter kunnen observeren."