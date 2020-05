Alkmaarse Daisy en vriend drie keer slachtoffer van autobrand: "Je bent in shock"

ALKMAAR - Een bizzare nacht voor Daisy en haar partner. Vannacht brandde de auto van het stel volledig uit en raakten ook de schutting en het huis flink beschadigd. Het duo kent inmiddels de weg naar het politiebureau: dit was de derde auto die ze in vlammen op zagen gaan.

Daisy en haar vriend lagen vannacht te slapen toen er ineens op de deur gebonkt werd. De beveiliger van een zorgcentrum tegenover hun huis zag dat hun auto in de brand stond en waarschuwde het stel. "Je bent in shock. We zijn snel naar buiten gegaan. Het is een hybride auto en er kwamen wel vlammen van 14 meter hoog uit", vertelt de partner van Daisy.

Beschadigd

Naast de auto raakte ook de woning van de twee beschadigd. "Brandstof is uit de auto gelekt en in de stenen gaan zitten. De bestrating, het huis, alles is beschadigd."

Gelukkig schiet de buurt het stel te hulp. "De buren waren allemaal erg aardig en boden aan te helpen. Iedereen ondersteunt je; dat doet je echt goed", benadrukt de vriend van Daisy.

Derde keer

De twee weten inmiddels wat hun te wachten staat. In november én juli vorig jaar ging een auto van de twee in vlammen op. "In september stond de auto ook naast het huis en vorig jaar zomer stond 'ie tegenover ons huis. Gelukkig zijn we goed verzekerd en werk ik vanuit huis. Ik heb de auto amper nodig."

De politie neemt de zaak hoog op. Een hond van de forensische opsporing heeft de plek onderzocht. Toch tast het stel in het duister over wie de eventuele dader kan zijn. "We hebben echt geen idee. Gelukkig zijn we er erg nuchter onder. Het is een hoop papierwerk, maar we slapen verder prima. We gaan wel een camera plaatsen."