Grote zorgen om vermissing Weesper Pieter Houtekamer (47)

WEESP - De politie is dringend op zoek naar de 47-jarige Weesper Pieter Houtekamer. De Weesper is sinds gisterochtend vermist, zijn familie maakt zich grote zorgen.

Pieter werd gisterochtend voor het laatst gezien, in zijn woning in Weesp. Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor.

De politie heeft een opsporingsbericht laten uitgaan en vraagt mensen om naar de Weesper uit te kijken. Hij is 1.90 meter lang, heeft grijs/zwart haar en groene ogen. Hij droeg ten tijde van zijn vermissing een lange beige broek en donkerbruine wandelschoenen.

Mensen die weten waar de Weesper momenteel is, of meer weten over zijn vermissing, worden opgeroepen zich te melden.