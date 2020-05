Inge baalt dat haar sportscholen nog moeten wachten: "Ik had over een uur al open gekund"

Inge Schouten is eigenaresse van twee Westfriese sportscholen en heeft nog meerdere vestigingen buiten de regio. Ze ontvangt het nieuws gematigd positief. "Ik ben blij dat de onzekerheid voorbij is. We zijn al meerdere keren teleurgesteld dus het is fijn dat er een datum is, maar ik baal ook: we hadden over een uur al open gekund."

Inge is met name teleurgesteld, omdat zij de maand juni nu nog moeten overbruggen. Daarom gaat zij haar best doen de leden toch een mogelijkheid te geven om op de apparaten te sporten: buiten in een tent. "We merkten dat elke uitstel van opening ons abonnementen kost. We moeten nu gaan laten zien dat het kan." Dit vraagt wel weer een investering van vijfduizend euro per vestiging. "Leden kunnen bij ons hun abonnement tijdelijk stopzetten. Daar is veel gebruik van gemaakt. Ik hoop dat wanneer er een tent staat dat die leden het sporten weer oppakken."