In Vogelvlucht: een weidse blik op verstedelijkt dorp Bussum

BUSSUM - Het mag officieel een dorp zijn, maar Bussum heeft meer weg van een kleine stad. Dat is goed te zien in de nieuwste aflevering van In Vogelvlucht, waarin we alledaagse, markante en innovatieve plekken van de hoofdplaats van de gemeente Gooise Meren in beeld brengen.

De naam Bussum betekent huis in het bos, maar de meeste huizen staan tegenwoordig in de bebouwde kom. Sterker nog: Bussum is de dichtstbevolkte gemeente van het Gooi. Toch is de huidige bevolking relatief klein: met zo'n 33.000 inwoners een kwart kleiner dan een halve eeuw geleden, toen er in zo'n 42.000 mensen woonden.



Het is ongetwijfeld niet de enige reden, maar feit is dat Bussum tot diep in de twintigste eeuw het epicentrum van de Nederlandse televisie-industrie was. Vrijwel alle programma's werden in het Gooise dorp gemaakt. Een ander staaltje innovatieve techniek vind je in de oude watertoren, die is omgebouwd tot een energieneutrale kantoorruimte met een windmolen op het dak.