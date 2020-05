Anderhalve meter in de openbare ruimte: Amsterdam geeft fietsers vaker groen licht

AMSTERDAM - Fietsers en voetgangers in Amsterdam krijgen vanaf nu vaker en langer groen, onder meer om afstand van elkaar kunnen houden. De instellingen van 33 verkeerslichten in de hoofdstad zijn daarop aangepast.

Dat heeft ook te maken met de coronacrisis. 'Hiermee bereiden we ons voor op de verwachte toename van het aantal fietsers op straat als de middelbare scholen weer opengaan', laat de gemeente weten.

Weliswaar was het slechte wegdek de grootste ergernis van de fietsers. Maar zij gaven ook aan dat de verkeerslichten wat hen betreft te snel weer op rood springen.

