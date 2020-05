GGD Hollands Noorden is er klaar voor: vanaf 1 juni 700 coronatesten per dag mogelijk

ALKMAAR - Vanaf aanstaande maandag 1 juni kunnen inwoners van de noordelijke regio's van de provincie zich in Alkmaar laten testen op besmetting met het coronavirus. Niet alleen bij koorts, maar ook bij milde klachten zoals hoesten of een loopneus kun je bij de GGD terecht.

Op 1 juni wordt om 8.00 's ochtends het landelijke nummer bekendgemaakt dat mensen kunnen bellen om een testafspraak te maken. Dit nummer is bereikbaar van 8.00 uur 's ochtends tot 20.00 's avonds. GGD Hollands Noorden kan vanaf volgende week 700 mensen per dag testen, met uitbreiding tot 900 mensen per dag.

Vanaf 2 juni kan dat aantal tests in Alkmaar worden uitgevoerd en op 3 juni zal een extra testlocatie worden geopend in Hoorn. De GGD overweegt ook om een locatie in de Kop van Noord-Holland te openen, maar heeft hier nog geen beslissing over genomen.

Contactonderzoek

Volgens een landelijke berekening zal ongeveer 2 tot 3 procent van de mensen positief getest worden op het coronavirus. Als iemand het virus blijkt te hebben, dan zal de GGD een uitgebreid bron- en contactonderzoek doen. Ze zullen dan nagaan met wie de persoon contact heeft gehad. Er kunnen ongeveer 30 van dit soort onderzoeken per dag worden gedaan.

Om dit mogelijk te maken heeft de GGD Hollands Noorden flink moeten uitbreiden. Het team bestaat nu uit tientallen medewerkers die mensen moeten gaan testen en de bron- en contactonderzoeken moeten gaan doen.