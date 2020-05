Gemengde reacties op Volendamse Dijk over mogelijke aanscherpingen coronamaatregelen

VOLENDAM - Gemengde reacties in Volendam nadat de lokale krant Nieuw Volendam vandaag een interview publiceerde met burgemeester Lieke Sievers. Ze wil mogelijk met een ander plan van aanpak komen voor haar gemeente, om zo het coronavirus nog verder de kop in te drukken.

NH Nieuws

Ze overweegt, volgens de krant, met haar gemeente het voorbeeld van het Italiaanse dorpje Vo te volgen. Het dorpje dat in het epicentrum van de corona, als eerste volledig in quarantaine ging. 'Ze vragen erom' Op de Volendamse Dijk zijn de reacties over de eventueel aan te scherpen maatregelen gemengd. "Ze vragen erom. Als je je niet aan de voorwaarden houdt dan krijg je problemen, dat kun je verwachten", vertelt een meneer voor de camera van NH Nieuws. Maar er is ook een ander geluid te horen. "Je hebt grote gezinnen in Volendam met gemiddeld 10 tot 12 kinderen. Ja, dan heb je meer mensen in huis."

GGD en Veiligheidsregio De GGD en de Veiligheidsregio laat weten niet op de hoogte te zijn van de plannen van de gemeente Edam-Volendam. Wel ziet de GGD een toename in het aantal besmettingen in de regio, maar dat zien ze in meer regio's. Specifieke cijfers van Edam-Volendam zijn niet bekend. De veiligheidsregio zegt dat iedere gemeente vrij is om te onderzoeken of er extra maatregelen nodig zijn en die eventueel te nemen.