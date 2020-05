Twee automobilisten aangehouden op A22 na melding over vuurwapen in IJmuiden

Nadat de politie was getipt over twee mannen met een vuurwapen (of iets dat daar op lijkt) in de IJmuidense Seinpoststraat, gingen agenten eropaf. Hoewel de mannen de mannen kort na de melding wegreden, kreeg de politie ze niet veel later op de A22 alsnog in het vizier.

Omdat ze mogelijk een vuurwapen bij zich droegen, heeft de politie het duo met een zogenoemde uitpraatprocedure gesommeerd het voertuig te verlaten. Daardoor kwam het verkeer op de A22 enige tijd stil te staan.

Ze zijn vervolgens aangehouden en meegenomen naar het bureau. Of er daadwerkelijk een vuurwapen is aangetroffen is nog niet bekend.