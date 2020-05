Sportscholen vanaf 1 juli weer open: "Eindelijk weer echt doen waarvoor we het doen"

AMSTELVEEN - Waar de heropening van sportscholen, sauna's en sportkantines eerder op 1 september gepland stond, wordt die nu onder scherpe voorwaarden vervroegd naar 1 juli. Dat maakte premier Mark Rutte zojuist bekend in een persconferentie. Sportschool eigenaresse Carrol Buenting hoopte al op een vervroeging: "We zijn er al acht weken klaar voor."

Bekijk hieronder welke maatregelen de sportschool in Amstelveen allemaal heeft getroffen om eventueel open te mogen.

In een lege fitnessruimte van haar sportschool vertelde ze vanmiddag nog dat ze langzaam de hoop op een eerdere versoepeling verloor. "Ik durf nu eigenlijk niet meer zoveel te hopen, dat klinkt misschien wat zielig, maar elke keer maak je nieuwe plannen en dan komt er weer nieuws waardoor dat niet kan."

Of de sportscholen begin juli daadwerkelijk open kunnen, hangt uiteraard af van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. "Alleen als tegen die tijd blijkt dat het echt kan", benadrukte premier Rutte.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier