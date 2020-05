Hilversumse politie schiet verdachte neer na 'ernstig incident'

HILVERSUM - De politie heeft vanmiddag in Hilversum gericht geschoten op een verdachte man. Wat er precies aan vooraf is gegaan, is volgens een woordvoerder van de politie nog erg onduidelijk. Wel spreekt hij van een 'ernstig incident'.

Een politie-agent zag zich iets voor 17.00 uur genoodzaakt gericht te schieten op de vluchtende verdachte. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie spreekt van een 'erg chaotische situatie'. Op foto's is onder meer een kapot toegangshek van het bos te zien, wat er op lijkt te wijzen dat er een achtervolging is geweest. Ook dat kan de politie nog niet bevestigen.

De omgeving van het incident, aan de Beresteinseweg in het Corversbos, is door de politie groots afgezet.

Verdachte ernstig gewond

Naast meerdere agenten staat ook een traumateam in het bos om de gewonde verdachte te helpen. Hij zou er slecht aan toe zijn. Op een veldje in het bos is een traumahelikopter geland.

De verwachting is dat het onderzoek op de plaats van het incident voorlopig nog wel even gaat duren. Omdat er een politie-agent betrokken is bij de schietpartij, is het onderzoek overgedragen aan de Rijksrecherche.