A10 Noord vanaf vandaag een aantal dagen dicht voor groot onderhoud

Tot dinsdag is de binnenring tussen knooppunt Coenplein en afrit IJburg helemaal dicht, inclusief alle tussenliggende op- en afritten. Verkeer wordt omgeleid via de A10 West, Zuid en Oost en dat levert een vertraging op die kan oplopen tot ongeveer een uur. De buitenring van de A10 Noord blijft wel open.

Eerder beginnen

In verband met de coronacrisis wordt het werk eerder uitgevoerd dan gepland. Het werken volgens RIVM richtlijnen brengt met zich mee dat er minder mensen tegelijkertijd op een wegdeel kunnen worden ingezet.

Door eerder te beginnen wordt vertraging later dit jaar voorkomen. Een andere reden om de werkzaamheden te vervroegen, is dat het momenteel rustiger op de weg is als gevolg van de coronacrisis.